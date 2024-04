Navdušil je tudi kot boksar (Suzy)

Rodil se je na Novi Zelandiji, večino življenja živi v Avstraliji. V njem se pretaka tako maorska kot valižanska kri. V mladosti se je preselil nazaj na Novo Zelandijo, kjer je poskušal postati rock zvezdnik. Ko se je vrnil, je dobil prvo vlogo v Rocky Horror Picture Show, potem pa se kot vsak avstralski igralec pojavil v nadaljevanki Sosedje.

Sedemnajstletni Russ le Roq, ko je poskušal postati uspešen glasbenik. FOTO: Rykenberg/Auckland Libraries Heritage Collections 1269-Y8706-19

V filmu Romper Stomper je igral nasilnega nacista. FOTO: Profimedia

Za prvo veliko vlogo v filmu Romper Stomper je prejel nagrado Avstralskega filmskega inštituta. V ZDA je nase opozoril z vlogo v Hitri in mrtvi, za oskarja je bil nominiran tri leta zapored: za vloge v filmih Prebujena vest, Gladiator in Čudoviti um. Navdušil je tudi kot boksar v filmu Cinderella Man in postajal vedno bolj cenjen igralec.

Kot nekdanji nasilnež, ki je postal duhovnik, se je izkazal v Hitri in mrtvi. FOTO: Profimedia

Za Gladiatorja je prejel oskarja. FOTO: Profimedia

Med letoma 1999 in 2005 se je kar nekajkrat zagovarjal zaradi nasilja in se znašel celo pred sodiščem, za kar je priznal, da je očrnilo njegov ugled. Pred 21 leti se je poročil s pevko Danielle Spencer, v zakonu sta se jima rodila dva sinova, 21-letni Charles in skoraj osemnajstletni Tennyson. Razšla sta se že leta 2012, ločila pa komaj pred šestimi leti.

Kot genialni matematik John Nash v filmu Čudoviti um si je zaslužil bafto, nagrado SAG in zlati globus. FOTO: Profimedia

Russell z družino ob razkritju njegove zvezde na pločniku slavnih leta 2010. FOTO: Profimedia