Natalija Verboten: Naj odmeva smeh! (Suzy)

Vajeni smo, da priljubljena pevka rada pokaže svoje bele zobe. Ti zasijejo, ko raztegne usta v širok nasmešek in z njim odžene slabe misli. Natalija Verboten verjame, da smeh prinaša srečo v hišo in je kažipot izgubljenemu ter sončni žarek žalostnemu. Z njim najraje pozdravi prijatelje in že večkrat se je prepričala, da je iskren srčen nasmeh naravno zdravilo proti jezi. V teh dneh, ko se vse vrti okoli zaobljub in načrtov za prihodnje leto, je tudi sama sklenila, da bo ljudi spodbujala, naj jih čim večkrat popade smeh.

»Hormoni sreče poskočijo do stropa, hkrati je to najboljša vadba za telo in duha. Dokazano je, da ima blagodejne učinke na posameznika in okolico, zato ne zamudim priložnosti, da ne bi vsak dan odmeval po našem domu,« zaključi dobro razpoložena Natalija, ki je pred dnevi praznovala 47. rojstni dan.

,