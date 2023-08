Natalija Verboten in njen mož sta lahko na to zelo ponosna (Suzy)

Natalija Verboten in njen mož Dejan dokazujeta, da je ljubezenska vez med njima iz leta v leto čvrstejša, iskrice v očeh pa niti za trenutek ne ugasnejo niti po skoraj dveh desetletjih zvestobe. Pevka in njen najdražji sta namreč pred dnevi praznovala 17 let skupnega življenja, in sicer sta se oglasila s Paga, kjer vsako leto na istem mestu proslavljata ljubezen, že konec meseca pa bosta znova dvignila kozarca in nazdravila 15. obletnici zakona. Zanimivo, da 30. avgusta praznujeta še en pomemben dogodek, in sicer Dejanov rojstni dan, zato ni nič nenavadnega, da se pri pevki in njenem najdražjem doma proslavlja skoraj ves avgust – na morju in potem še doma. Sicer pa Natalija ne skriva, da po izjemno sproščujočem avgustu komaj čaka na september, ko se bo po dolgem času vrnila na odre.