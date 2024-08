Naši predniki so jedli dobro in raznoliko (Suzy)

Poustvarjene starodavne jedi iz različnih zgodovinskih obdobjih jo največkrat pozitivno presenetijo, pravi Polona, ki od leta 2022 objavlja recepte na facebooku in spletni strani pod imenom Obujeni okusi. Tam sem jo spremljala tudi sama, nato pa se udeležila še njene zanimive delavnice srednjeveške kuhinje. Pravi, da je hrana medij, ki nas lahko povezuje s preteklostjo, od svojih daljnih prednikov pa se lahko naučimo preudarnega ravnanja s hrano, da je ne mečemo stran, ampak porabimo in shranimo, jemo lokalno in sezonsko, a hkrati v njej tudi uživamo. Kako se začela vaša pot? Povezala sem z...