Naši muzikanti med dobrotami (Suzy)

Najpogosteje se v besedilih naših polk in valčkov znajdejo grozdje in vino. Glasbeniki s tem, ko opevajo rujno kapljico, seveda ne mislijo ničesar slabega. Da bo v prihodnjih dneh veliko ljudi v zidanicah, so predvideli v ansamblu Tomaža Rota, zato so nedavno posneli polko z naslovom Pridi v zidan'co. Z njo ljudi vabijo na Dolenjsko, v deželo cvička in tamkajšnje zidanice, ki bodo v teh dneh gotovo polne. Glasbo za polko sta ustvarila vodja ansambla Tomaž Rot in Blaž Jenkole (Fehtarji), besedilo je delo Saša Đukića oziroma Mame Manke, ki se je pridružila fantom in pevki Alji Deželan, ki je prava Dolenjka, pri snemanju videospota. Ta je seveda nastal v zidanici, ob cvičku.

Ansambel Tomaža Rota s polko Pridi v zidan'co vabi vse v zidanice, ki bodo v prihodnjih dneh gotovo polne.

Jeseni ne manjka niti raznovrstnega sadja, še posebno so letos menda bogato obrodila jabolka. Ta dragoceni sadež, ki simbolizira zdravje, so v svoji novi skladbi opevali člani ansambla Slovenski zvoki, ki so na to idejo prišli po zaslugi prijatelja Jožeta Lunežnika. Glasbo za valček z naslovom Eno jabolko na dan je napisal vodja Bojan Lugarič, besedilo je delo Antona Gričnika. Za skladbo so posneli videospot v Lunežnikovem sadovnjaku na Križnem vrhu, kjer so vsi preživeli prijetno popoldne. Skladba je poklon vsem pridnim sadjarjem, ki s svojim trdim delom skrbijo za naše zdravje.

Harmonikarja Primorskih fantov Nika Polesa smo med dobrotami ujeli na Hrvaškem, konkretno v mestu Kastav, kjer vsako leto prirejajo prireditev Bela nedelja, na kateri se znajdejo raznovrstni domači izdelki, tako iz Hrvaške kot Slovenije. »Prireditev traja tri dni, po vsem mestu se na več krajih razlega raznovrstna glasba, že nekaj let smo tam tudi jaz in moji učenci oziroma orkester harmonikarjev moje glasbene šole, ki nastopijo na velikem odru,« nam je povedal.

Niko Poles s harmoniko med dobrotami na stojnici Domače marende v hrvaškem Kastavu

Med slastnimi suhomesnatimi dobrotami smo na nedavnem Guštfestu v Laškem ujeli harmonikarja ansambla Dori Borisa Razborška. No, on takrat ni raztegnil meha svoje harmonike, pač pa se je pridružil prijateljema Jaki Pipanu in Špeli Kovač v lični mobilni prikolici in ponujal suhe mesnine kmetije Križnik iz Trobnega dola pri Laškem.

Boris Razboršek iz ansambla Dori (prvi z desne) si je nadel predpasnik in ponujal Križnikove mesne dobrote.

Člani ansambla Vikend s torto za 15 let

Še veliko več muzikantov se občasno rado posladka s sladkim pecivom in tortami, ki jih na ohcetih in rojstnih dnevih vedno dovolj. Torto so prejeli še člani ansambla Vikend, ki so minuli konec tedna priredili koncert ob svoji 15. obletnici, na katerem se je zbralo okoli 200 različnih glasbenikov iz vse Slovenije. Več o tem dogodku v prihodnji reviji Suzy.