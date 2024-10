Naš vsestranski ustvarjalec je šel s humorjem v štirideseta (Suzy)

Vsestranski ustvarjalec Goran Hrvaćanin, znan tudi pod psevdonimom Gojko Hitmacher Ajkula, je nedavno praznoval štirideset let. Kot se zanj spodobi, je zabavni Jeseničan veliko življenjsko prelomnico obeležil na svojevrsten in humoren način. Spletne prijatelje je znova razveselil s fotografijo, ob kateri so številnim tekle solze smeha.

»Čakam, da pridejo štirideseta in me vzamejo,« je zapisal pod posnetkom, na katerem na odejici poseda ob morju. Ob njegovi objavi se je usul plaz zabavnih komentarjev in čestitk, Goran pa se že zavzeto pripravlja na prihajajoče projekte. Od 24. oktobra ga bomo v družbi prijateljev Maria Ćulibrka in Jerneja Kogovška gledali v gledališki komediji Alfa samski, decembra bo kot Hitmacher s svojo glasbeno zasedbo prvič stopil na oder Cvetličarne ter zapel uspešnice, ki so v zadnjem obdobju osvojile Slovenijo.