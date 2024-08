Napoved za september: Kar smo sejali, bo prišlo na površje (Suzy)

September bo mesec, ko bo vesolje zahtevalo pošteno presojo naših dejanj, misli in namenov. Vse, kar smo sejali v preteklosti, bo prišlo na površje, ne glede na to, ali smo na to pripravljeni ali ne. Če smo delovali v skladu z načeli pravičnosti in resnice, bomo nagrajeni z notranjim mirom in ravnovesjem. Če smo se oddaljili od teh načel, nas bodo izzivi spomnili, da je čas za popravek smeri in ponovno vzpostavitev harmonije. Bodite pripravljeni na soočenje s seboj in s svojimi odločitvami. Bodite pripravljeni na soočenje s seboj in s svojimi odločitvami. Arhetip pravice nas uči, da je pravi...