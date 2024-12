Naj v kuhinji zadiši po piškotih (Suzy)

Za pripravo osnovnega krhkega piškotnega testa za 40 do 45 piškotov potrebujemo 120 g sladkorja v prahu, 250 g masla sobne temperature, 350 g moke – pol ostre in pol gladke, 1 žlico arome vanilje. Z mešalnikom zmešano maslo in sladkor mešamo do 5 minut, dodamo vaniljo in postopoma dodajamo presejano moko, da dobimo lepo kepo testa, ki jo razdelimo na 6 delov. Šest kepic posamezno zavijemo v folijo za živila in pustimo v hladilniku, iz njega jemljemo drugo za drugo.

Vaniljevi rogljički

Vzamemo kepico osnovnega testa in jo razrežemo na več enakomernih delov. Iz vsakega naredimo debelejši svaljek, ki ga narežemo na manjše koščke (nekje 13 g). Vsak košček z roko posvaljkamo na dolžino 10 cm in oblikujemo rogljiček. Položimo na peki papir, v pečico, ogreto na 175 stopinj, in pečemo od 10 do 15 minut, dokler se robovi ne obarvajo zlato rjavo. Minuto pustimo na pekaču, preden preložimo na krožnik in posujemo s sladkorjem v prahu.

Mandljevi piškoti s skuto ali rikoto

Kepici osnovnega testa primešamo žlico skute ali rikote, žlico mandljevih lističev, nastrgamo limonino lupinico, nato oblikujemo 15 g težke kroglice. Premažemo jih z beljakom in posujemo z mandljevimi lističi. Položimo na pekač, obložen s peki papirjem, pečemo približno 15 minut. Pustimo na pekaču, da se ohladijo.

Kokosovi piškoti z marmelado

Iz kepice osnovnega testa oblikujemo 15 g težke kroglice, jih potopimo v beljak in povaljamo v kokosovi moki. Položimo na peki papir v pekaču. S koncem lesene kuhalnice na sredini vsakega naredimo jamico. Pečemo od 10 do 12 minut. Ko so ohlajeni, damo v jamice žličko marmelade.

Piškoti z belo čokolado, suhimi brusnicami in pistacijo

V kepico testa dodamo žlico nasekljanih kapljic bele čokolade, pol žlice sesekljanih brusnic, pol žlice sesekljanih pistacij ter pregnetemo. Oblikujemo 25 g težke kroglice in jih med dlanmi sploščimo in oblikujemo piškote. Položimo na peki papir v pekač, pečemo približno od 10 do 12 minut. Na vrh ohlajenih piškotov nanesemo 2 žlički stopljene bele čokolade, posujemo s sesekljanimi brusnicami in pistacijami.

Čokoladno-lešnikovi piškoti

Kepici primešamo 1 žličko kakava in oblikujemo 15 g težke kroglice, ki jih potopimo v beljak in povaljamo v zdrobljene lešnike. Položimo na peki papir v pekač in s koncem lesene kuhalnice naredimo jamico na sredini vsake. Pečemo od 10 do 12 minut. Jamice ohlajenih piškotov napolnimo s stopljeno belo čokolado in posujemo s cimetom.

Črno-beli piškoti

Kepico razdelimo na dva dela. Enemu dodamo žličko kakava in žličko mleka ter dobro premešamo, da dobimo čokoladno maso. Iz obeh mas oblikujemo za lešnik velike kroglice. Šest jih izmenično sestavimo v venček oz. krog. Z rokami ga malce stisnemo skupaj, nato ga zavrtimo med dlani, da dobimo črno-beli spiralni vzorec sploščenega piškota. Pečemo od 12 do 14 minut.

