Nace Junkar je prejel posebno priznanje (Suzy)

Šestinšestdesetletni Nace Junkar je v dolgoletni glasbeni karieri prejel lepo število nagrad. Kljub temu je še vedno vesel vsakega priznanja. Nedavno ga je nadvse osrečila prav posebna čast, ki mu jo je dodelil župan občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc za njegov neprecenljivi prispevek na področju kulture in humanitarnosti. Nacetove korenine izvirajo iz krajev pod Gorjanci, zato je že v otroštvu počitnice rad preživljal na Dolenjskem, poleg tega je pred skoraj 30 leti postal tudi občan omenjene občine. Glasbenik je po umiku od sveta žarometov in estrade, čemur je botrovala depresija, s katero se sooča že 20 let, našel mir v krajih, od koder izhaja in si preprosti dom ustvaril v vasi nad njemu izjemno ljubo Kostanjevico na Krki.