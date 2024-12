Na koncertu Joker Out je še s stropa kapljalo od navdušenja (Suzy)

Pretekli konec tedna je ljubljanska Cvetličarna pokala po šivih, ko so Joker Out z dvema razprodanima koncertoma predstavili novi album Souvenir Pop. Vzdušje je bilo eksplozivno – v pravem prazniku glasbe je bila brez pretiravanja energija tako močna, da je s stropa kluba kapljal kondenz. »Ta trenutek je neponovljiv. Vdihnimo ta zrak in si zapomnimo to,« je občinstvu dejal pevec Bojan Cvjetićanin.

Oboževalci so na vse grlo prepevali uspešnice, kot so Gola, Umazane misli in Vem, da greš, a tudi čisto sveže skladbe Bluza, Stephanie in Šta Bih Ja. Skupno 23 pesmi je skozi večer navdušilo tako najmlajše, med katerimi so bili celo šestletniki, kot upokojence in vse tiste vmes, zaključek je pripadel himni Carpe Diem, ki je skupini prinesla mednarodno prepoznavnost in je ključno zaznamovala njihovo glasbeno ustvarjanje. Skupina bo v teh dneh nastopila še v Beogradu, Skopju, Zagrebu, Mariboru in na Dunaju. Nedvomno se bo vsakič znova potrdilo, da njihova glasba presega meje in združuje generacije, kar ohranja upanje in vero v boljši jutri.