Na dražbi prodaja čevlje

Bi jih imeli?

Francoska igralkaima za seboj izjemno mednarodno kariero, zvezdniški status pa ji je seveda omogočil uresničitev marsikatere muhe in želje, ki si jih navadne smrtnice ne morejo privoščiti.Tako ji denimo nikoli ni bilo treba varčevati pri garderobi in nič nenavadnega ni, da je njena omara s čevlji osupljiva. Delčka modnega nabora obutve, ki ga je igralki uspelo nabrati skozi leta, ste zdaj lahko deležni tudi vi. Vsaj, če se boste odločili sodelovati v dražbi, na kateri je legendarna 'belle de jour' ponudila kar 125 parov različnih prestižnih znamk, kot so Christian Louboutin, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Balenciaga, Manolo Blahnik, Prada in Roger Vivier. Za čevlje velikosti od 37 do 39,5 se lahko potegujete že, če imate v žepu 30 evrov, kolikor znaša najnižja začetna cena za nekatere pare.Celo najdražji pari niso nedosegljivi – začetna cena znaša 150 evrov. Dražba dražbene hiše Artcurial bo potekala na spletu sedmega septembra.