Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Vstopite v prostrani del sebe, v trenutek, ko samo ste. Začutite mir. Samo v srcu lahko dosežete nebesa. Ta preprosta resnica je kot dragocen dragulj, ki sije v naših dušah in nam odpira vrata v neizmerno lepoto življenja. Ko sonce počasi zahaja za obzorjem, je čas, da se umirimo in prisluhnemo melodiji svojega srca. Ko se ustavimo in se poglobimo v naravo prave ljubezni, spoznamo, da je njena moč brezmejna.

Če je ljubezen brezmejna, kako lahko potem obstajajo ljudje, ki se zdijo nesposobni ljubiti? V resnici ni takšnih ljudi. Vsak posameznik nosi v sebi sposobnost ljubezni, a to izraža na svojstven način. Če se zdi, da kdo ne izraža ljubezni na način, ki bi ga pričakovali ali ga sami razumeli, to še ne pomeni, da ni sposoben ljubiti. V tišini večera, ko se zvezde počasi zbirajo na nebu, nam srce šepeta najgloblje resnice. V njem tiho bije ritem naše resnične narave, tista notranja melodija, ki nas vodi skozi labirinte življenja.

Naj ta konec tedna odkrije v nas globine naše notranje svetlobe in nam omogoči, da se povežemo s tem, kar je resnično pomembno – našo lastno bitjo.

Spustimo se v globine svojega bitja, tja, kjer so zakladi, ki jih ni mogoče najti drugje. Samo v tem svetišču, ki ga imenujemo srce, lahko odkrijemo čisto lepoto in resnico življenja. Tam se pletejo sanje in se rojevajo čudovite vizije prihodnosti. Bodimo kot popotniki, ki se neustrašno podajajo v srce lastnega obstoja. Naj se naša pot odvija v sozvočju s to notranjo harmonijo, ki nas vodi k miru in notranji modrosti. V tem času premišljevanja in spoznavanja sebe naj bo naša duša kot ptica, ki svobodno leti proti svojemu nebu. Le tam, v nebesih svojega srca, lahko resnično najdemo tisto, kar iščemo: prostor, kjer ni besa.

Sprejmite svojo moč, zaupajte vase in dovolite, da vas vodi srce, saj v njem leži ključ do resničnega bistva naše poti. Naj ta konec tedna odkrije v nas globine naše notranje svetlobe in nam omogoči, da se povežemo s tem, kar je resnično pomembno – našo lastno bitjo. Srečno potovanje v nebesa vašega srca.