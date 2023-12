Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Trenutno se odpira pot, ki bo jasno kazala, kako in na kakšen način se lahko premaknete v smeri svojega srca. Ključno je, da se izogibate vpletanju v dramo, bodisi v lastno ali dramo drugih ljudi. Pomembno je ohranjati mir v sebi, se izogibati primerjavam, analiziranju in predvsem pojasnjevanju. Preteklost vas bo soočila z resnico. Iz temnih globin se bo pokazala vaša najmočnejša senca v svoji največji veličini, globini in razsežnosti. Vzeti si morate več časa zase, poiskati pomoč, prilagoditi urnik, opustiti zadovoljevanje potreb in pričakovanj drugih ter se osredotočiti na odpravljanje bolečine in negativnih samogovorov, ki vas prepričujejo, da je vse grozno in brezizhodno.

Ob tem vas bo morda preplavil val občutkov. Pomembno je vedeti, da bodo v tem času aktivni vsi strahovi, ki jih boste doživljali skozi projekcije drugih ljudi. Zato si vzemite čas za umik in notranji vpogled vase. Čeprav se vam zdijo stvari negotove in čustveno zahtevne, vam prinašajo potencial za razvoj novega jaza. Sprejmite ta proces kot del svoje poti in si dovolite rasti skozi izzive, ki se pojavljajo. Obdobja čustvenega vzpona in padca so lahko tudi priložnost za notranjo moč in vzdržljivost. Pomembno je, da delate na sebi, si dovolite čutiti in sprejeti svoja čustva, ne da bi se vanje popolnoma potopili. Bodite sočutni do sebe in se naučite soočati z različnimi občutki, ki se pojavljajo. Globok vpogled vase vam lahko pomaga razumeti, zakaj se določena čustva pojavljajo in kako se nanje odzvati na način, ki bo za vas najbolj konstruktiven.

Osredotočite se le na trenutek, na tu in zdaj, bodite stoodstotno prisotni in verjemite, da je namen situacije, v kateri ste, da zaključite s starimi delci sebe in se poslovite od njih. To je priložnost za rast in transformacijo, če se odločite soočiti s temi izzivi ter se prepustite notranjemu razvoju in preobrazbi.