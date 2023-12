Mychy: Ostanite osredotočeni nase, bodite nežni, sočutni in sprejemljivi do sebe (Suzy)

Prišel je čas, da naredite inventuro življenja ter spremenite ali ozdravite tiste dele, ki niso v harmoniji. Pogum bo ključen, saj bo treba pogledati na stvari z drugačnega zornega kota – morda z več sproščenosti in manj grenkobe. Ne pozabite: ko vam življenje podari limone, si lahko naredite limonado.

Če se kljub vsemu soočate s tem s sočutjem in smislom za humor, boste iz tega procesa zrasli ter se veliko naučili o sebi. Ključno je sprejemanje močnih odločitev ob koncu leta o tem, kako živeti.

Čas je, da se nekaj naučite iz dosedanjih izkušenj. Raziščite, katera področja postajajo obremenjujoča in kje potrebujete še več dela na sebi in pomoč.

Prihajajo tedni, polni globljega vpogleda vase in razmisleka o korakih za naprej. Ko se znajdete v dvomih, si privoščite trenutek, da se ustavite, globoko vdihnite in počasi izdihnite. To bo pomagalo prebuditi notranjo energijo ter omogočilo osvoboditev starih vzorcev.

Sprememba je včasih lahko videti stresna, a je nujna za čiščenje starih stvari iz vašega življenja, da bi ustvarili prostor za novo. Bodite pogumni in dovolite preobrazbi, da se zgodi.

Morda se vam bo zdelo, da se v tem obdobju življenje obrača na glavo, a vse, kar se dogaja in se še bo, je v vaše najvišje dobro. Gre za rast in sedaj ste na poti preobrazbe.

Nujna bo revizija vsega, kar ste počeli, kje ste bili, kaj ste že opravili, kaj ste zamudili ter kam si želite iti naprej. V trenutku morate preprosto počakati. Prepuščajte pričakovanja in bodite potrpežljivi.

Treba bo osvetliti življenjske vzorce, odnose in situacije, ki ne služijo vašemu razvoju, nato narediti korake k temu, da jih osvobodite.

Prebujanje skozi sočutje, tako do sebe kot drugih, bo vaš premik naprej. Spremembe, ki se vam dogajajo tako na osebni kot na kolektivni ravni, pomagajo, da pustite za sabo vse, kar ne služi več vaši rasti. Povezave s starimi situacijami, vzorci in odnosi so sedaj končane.

