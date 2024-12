Mychi: Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Resnica se vedno razkrije, ko si dovolimo videti brez strahu. To je čas iskrenosti, ko se soočamo z vsem, kar je bilo skrito v naših mislih in občutkih. Ne bojte se pogledati v sence – prav v njih so ujeti vaši največji darovi in priložnosti za rast. Naj vam notranji vpogled prinese razumevanje, mir in nov navdih. V tej tišini se skrivajo odgovori, ki ste jih morda dolgo iskali. Pogosto so zakopani pod sloji vsakodnevnega vrveža, vendar jih lahko odkrijete, če si dovolite, da se ustavite. Kaj vam govori vaš notranji glas? Morda šepeta o spremembah, ki si jih želite, a si jih še niste upali narediti. Morda vam kaže, kje se skriva vaš naslednji korak. Naj vas ta konec tedna vodi v nežno spoznanje, da nič v življenju ni zaman. Vsaka izkušnja je del večjega tkanja, pri čemer se niti povezujejo v vzorce, ki nas oblikujejo.

Bodite blagi do sebe in z ljubeznijo sprejmite vse, kar vam prinaša ta trenutek. Naj vam vaša notranja luč osvetljuje pot naprej. V zadnjem mesecu leta se meglice razblinjajo in tančice padajo. Kar je bilo skrito, se zdaj razodeva kot zgodba, ki jo piše življenje samo. Osvobodite se starega, da lahko stopite v svetlobo, ki vas vabi, da vstopite v svoje svetišče. Vse, kar ste iskali zunaj sebe, vas je ves čas čakalo znotraj. Tisto, kar vas vodi, ni zunanji svet, temveč notranji občutek povezanosti – z življenjem, z resnico, z vašo edinstveno potjo. Ta svetloba v vas je vedno gorela, tudi ko se je zdelo, da ste jo izgubili. Je plamen, ki nikoli ne ugasne, le včasih ga prekriva senca dvoma ali strahu.

Te dni si vzemite trenutek, da zaslišite svoj notranji glas, tihi šepet resnice, ki nosi odgovor na vprašanja, ki so vas spremljala. Ste pripravljeni videti, kar vam želi pokazati? Notranji vpogled je kot luč, ki osvetli poti, kjer smo morda tavali v temi. Ta luč ni tu, da bi nas sodila, temveč da nas povabi k novim začetkom. Sprejmite razkritja s hvaležnostjo, kajti vsako spoznanje, ki pride zdaj, je priložnost za preobrazbo. Bodite odprti – kar boste zdaj videli, ima moč, da vas osvobodi.