Modrosti svete Hildegarde: Življenjska moč je v nas

»Kolikokrat se počutimo manjvredne, nemočne, nepotrebne? Dvom o sebi nas ohromi, zaradi tega lahko celo zbolimo. Največkrat izhaja iz stavkov iz otroštva, ki so se nam globoko vtisnili v spomin: tega ne zmoreš, prste stran, vse narediš narobe ... Zaupanje v lastne moči je osnova za srečno življenje. Vsak potrebuje ob sebi ljubečo osebo, ki ga spodbuja in podpira, da razvija svoje sposobnosti in notranjo moč. Pozabljamo na božansko podporo, ki je vedno prisotna, nas podpira, ljubi in nikoli ne zapusti. Pomembni so ljudje, ki znajo mirno prisluhniti z ljubeznijo. Včasih je to dovolj in ne potrebujemo nasveta, ker se nam medtem utrne misel, ki nas pelje k rešitvi. Vedno pazimo, kaj govorimo. Beseda lahko da življenje ali ubije. V sebi ima izjemno moč. Ko jo izgovorimo, je ne moremo več uničiti, zato moramo z besedami ravnati odgovorno.

Sveta Hildegarda je zapisala, da ima vse v vesolju zvok. Vsako bitje ima zvok in z izjemno rahločutnostjo bi vsak lahko slišal te zvoke, valovanje. Zaradi tega ima človek možnost vplivati na dogajanje v vesolju, lahko sliši in odgovarja. Sluh je izvor razumske duše in razum govori z zvokom, ta je enak mislim in beseda je enaka delovanju. 'Človek lahko sliši, kar govori Bog, skozi stvarstvo, naravo in iz svetih zapisov in mora odgovoriti.' Zato smo odgovorna bitja in lahko prisotni v zvočni vesoljski harmoniji. Sebe lahko primerjamo s hišo. Pri gradnji smo prisotni z mislimi, naravnanostjo, lastnim vplivom. Nihče nas ne more prisiliti, da bi dali prostor uničevalnim in sovražnim mislim. Lahko jih sprejmemo, zavržemo ali ne dovolimo, da se razvijejo. Sami smo odgovorni, da zgradimo svoje telo ali ga uničimo. Sprehodite se in opazujte hiše. Razmislite, kakšno si želite – veselo, srečno, zdravo …? Je razvalina ali mogočna in stabilna?« pravi Veronika Plantan, strokovnjakinja za tradicionalno evropsko medicino. *