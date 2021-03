Modni radar: Omar Naber

Foto Mediaspeed

Ležerno Na sloje prisega,

da izogne se mrazu,

nas pa ogreje

nasmeh na obrazu.

Z njim skrije pomanjkanje

smisla za modo,

kar šteje se pač

le njemu v škodo.

Ampak ne smemo

tako strogi biti,

le v kino je pevec

nameraval oditi,

V temi ga videl

ne bode nihče,

tam nohte bo grizel,

kar v navadi mu je.



OMAR NABER. Foto Mediaspeed

Superman Lasje so pokonci

in polni so lonci,

se vid' okol' pasa,

kje nalaga se masa.

A moškemu paše,

da s hrano se baše,

saj kot za zabavo

smukne v opravo,

se z verigo okiti,

jo zveže okol' riti,

suknjič čez vrže

za mal' resne drže,

nakremži obraz,

da pokaže svoj jaz,

in upa, da vsaka

želi superjunaka.



OMAR NABER, pop pevec. Foto Mediaspeed