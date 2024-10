Modni radar iz revije Suzy: Poglejte, koga je ujel (FOTO)

Gaja Filač Že zdavnaj smo se naučili pravilo, da v črni ni treba izgledat' kot strašilo. Z malce prosojnosti vse se popravi, pomembno je le, da se prileže postavi. Še hlače lahko so videti damsko, navdušili smo nad igralko se dramsko. Krasni so čevlji, z njih nekaj se sveti, tako kot uhani na uhlje pripeti.

Foto: mediaspeed.net

Tina Mentol So v modi zverine z oblek nam renčijo, kakor s safarija uniforme se zdijo. Razporek globok je, naramnice tanke, križek na vratu zavit je v zanke. Pričeska preprosta, doma posušena, lepota naravna, prešerna, sproščena. Ohlapna oprava za priložnosti razne, na plažo, v kino in žurkice blazne.

Foto: mediaspeed.net

Inja Zalta Kot da nekdo ji je risal na kožo, lasje prelevili so v bujno jo rožo. Ležerna celota in kavbojske hlače, so prima v primerih, ko tanke so krače. Središče pozornosti tokrat je nižje, Vsak bi z veseljem pristopil ji bližje. Morda pa so njeni škornji rdeči razlog za tisto zgodbo o sreči.