Modni radar: Iryna

Trendi Iryna

Zna tud' drugače,

bolj ostro in kratko,

na nogicah dolgih

življenje je sladko.

Imitacija usnja

na fetiš nas spomni,

s komplimenti ob njej

ne smemo bit' skromni,

saj stilsko vse znane

na sceni prekaša,

reši lahko jih

samo modna maša.

Vse sile, božanstva

za pomoč brž prosíte

ali se raje

bolj trendi nosíte.

Sijoča Iryna

Še ena iz rubrike

’prestižna večerja’,

vsa sreča, da punca

oblekla ni perja.

Je raje na kamne

nas drage navlekla,

ki nobena jih dama

bi zlahka ne slekla.

Takšni pač njeni

iznajdljivi so vatli,

saj le diamanti

so najboljši prijat’li

od žensk, ki vedo,

kaj dosegle bi rade,

takrat, ko so lepe,

postavne in mlade.