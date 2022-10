Modni radar

Blažka Müller in Mateja Gaber: Prijateljici v dobrem in slabem, v stilu oblačenja vsaka na svojem, ena podala se je na safari, druga ostala z dvojnim je slojem. Romantika čipkasta, spodaj podloga, v rokah pa kroglasta torbica ždi, na glavi počiva ji biserna krona, kakor da prava kraljeva je hči. Zraven nje halja stoji iz viskoze, na njej je potiskan kar cel rajski vrt, nek'tere oblekle bi jo že zjutraj, druge bi jo 'mele za namizni prt. Obema pričeska ležerna je ista, pa tudi uhani kot zlata jelka. ​Še čeveljci v skladu z letnim so časom, le katera od njiju bode Pepelka?

Peter Čeferin in Rija Čič: Ob takšni krasoti moraš bit' bister, saj hitro izpadel bi kot capin, njej se prilegel bi kak koktajlček, on si privoščil bo pa kar gin. Mojster za pravo je danes bolj klasik, okvir za očala njegov je adut, dama pa v zebro se je odela, očitno celo omaro ima rut. Pod temle kaftanom zelo je udobno, saj sapica nežno tam spodaj pihlja, s kratkimi laski strašno je modna, a vsaki se tak stil pač ne poda. Daje občutek, da so blizu ji trendi, lahko bi ji rekli kar veličanstvo, za prstan, uhane in uro pregrešno, nekdo bil pripravljen odštet' je bogastvo.