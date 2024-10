Mlada mamica Pia Bernjak na pisti (Suzy)

Še sama komaj dojema, kako nepredvidljivo je življenje. »Lansko jesen je za veselo novico vedelo zelo malo ljudi. Z razkrivanjem nosečnosti nisem želela preusmeriti pozornosti nase, saj je teden mode praznik vseh, in priznam, da sem bila malce bolj vznemirjena kot pretekle sezone,« pripoveduje Pia Bernjak, mednarodno uveljavljena manekenka, ki navdušuje s sproščenim pristopom k materinstvu. »Rojstvo Romea me je preoblikovalo in mi dalo potrditev, da se najlepše stvari zgodijo spontano, iz čiste ljubezni. Ženske smo občutljive na telesne spremembe, vendar nam nosečnost ponudi, da začnemo druga...