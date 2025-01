Na nedavni premieri filma Čao Bela režiserja Janija Severja so gledalci na rdeči preprogi toplo pozdravili glavno junakinjo Aliso Miličević, ki je zelo uživala pred kamerami v naslovni vlogi Bele. »Gre za zgodbo o dijakinji, ki se ob začetku srednje šole srečuje s številnimi težavami odraščanja. Glavna junakinja Bela se sklepanja nova prijateljstva, doživlja prvo ljubeznijo, prvi stik z alkoholom in drogami, ima odsotne starše, deluje na družabnih medijih in išče lastno identiteto,« razlaga. Ponosna je, da ogled filma o številnih težavah odraščanja priporoča tudi Kinodvor. Alisa je pred dobr...