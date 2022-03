Kalila se je v zlatih časih nacionalne RTV in si z nespornim talentom, karizmo, dovršenim videzom in trdim delom prislužila naziv prve dame slovenske televizije. Pri 67 letih se na žalost številnih gledalk in gledalcev, predvsem pa ljubiteljev njenega neponovljivega prispevka v domačem medijskem prostoru spogleduje s slovesom od malih zaslonov. Po tem, ko je naznanila, da se poslavlja njena oddaja Z Mišo, so nam voditeljičini kolegi s Kolodvorske 2–4 zaupali, da je že dokončno. Miša Molk se bo letošnje poletje upokojila. Pogovori z njo so kot učne ure Nemalo je takih, ki menijo, da j...