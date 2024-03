Miša Molk je bila odlikovana s plaketo (Suzy)

Nagrade za življenjsko delo napovedujejo konec nekega pomembnega obdobja. A zdi se, da se je za Mišo Molk šele začelo. RTV Slovenija jo je odlikovala s plaketo za vse izjemne dosežke, ona pa se jim je zahvalila za čudovita leta sobivanja in kreiranja prelomnih vsebin.

»Tu ni bilo izgubljenega časa, samo rast in nenehno izobraževanje. Prepoznavanje odnosov in komunikacijskih spretnosti, raziskovanje in ustvarjanje. Hvala tudi vsem sodelavkam in sodelavcem, ki se znate postaviti v bran javnemu mediju, biti neodvisni in odgovorni. To je postava človeka,« je povedala prva dama slovenske televizije.

Miša je bila ganjena nad pozornostjo sodelavcev. FOTO: Andrej Pregelj

Dodala je še, da je vesela priznanja za življenjsko delo, a tudi objemov in poljubov, ki jih je na licih odnesla domov skupaj s šopkom v naročju. Mi potihoma še vedno upamo, da ni rekla zadnje besede in jo bomo lahko ob ekskluzivnih priložnostih še večkrat občudovali na malih zaslonih.