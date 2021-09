Miro Majcen okreva

»Prav toplo mi je pri srcu.«

Dobra dva meseca in pol sta minila od usodne nesreče na Češkem, ko se je fotograf in pilotvračal z letalskega mitinga na Poljskem in je Red Bullovo letalo nenadoma strmoglavilo. Pilot je umrl, Miro pa je bil dodobra polomljen, a so mu zdravniki čudežno rešili življenje.Sledila je kopica operacij, nato pa so ga prepeljali v Slovenijo. Na intenzivnem oddelku za opekline je preživel kar nekaj tednov, obiskovali so ga lahko le domači, ostali pa so mu lepe želje pošiljali prek družabnih omrežij. »Pregovor, da v nesreči spoznaš prijatelja, še kako drži.Prav toplo mi je pri srcu, ko vidim, koliko ljudi mi želi čimprejšnje okrevanje in mi pošilja lepe želje,« pravi Miro. Eden redkih, ki so ga strogi zdravniki in sestre spustili mimo, pa je bil pevec, Mirov dobri prijatelj. Nekajkrat ga je obiskal v bolnišnici in mu osebno zaželel vse najboljše in najlepše.V letih, odkar je Miro fotografiral tudi njegove koncerte, se je namreč med njima spletlo tesno prijateljstvo.