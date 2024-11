Mila Fürst: Tabuji so za to, da se jih podira (Suzy)

Slovenci se pač nismo vajeni pogovarjati o spolnosti, o fetiših, fantazijah in ostalih rečeh. A bi se morali. Ekipa se je odločila, da temu naredi konec. Tabuji so za to, da se jih podira. Tako so ob izjemno zanimivi ter zabavni seriji ustvarjalci poskrbeli za dodatek oziroma izobraževalne posnetke, s katerimi boste izvedeli vse, kar vas zanima.

V njih ima glavno vlogo Mila Fürst, ki se kot receptorka Pia poglobljeno ukvarja s temami iz serije, kot so postavljanje meja pri spolnosti, razbijanje tabujev glede fetišev in števila spolnih partnerjev. »Mladi se kopamo v morju različnih vsebin, ki lahko vplivajo na naš način razmišljanja ali dojemanja realnosti, medtem ko je marsikatera stvar na spletu pretirana ali celo povsem neresnična. Želim si, da se mlajši gledalci ne bi počutili osamljene ali osramočene,« nov projekt komentira Mila, ki je tudi sama predstavnica mlajše generacije.