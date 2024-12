Mi2 pripravljeni na jubilej: od neznanega dua do legend (Suzy)

Rock skupina prihodnje leto praznuje 30 let delovanja, zato bodo v jubilejnem letu pripravili največji koncert doslej. Četrtega oktobra bodo svoje največje uspešnice na koncertu z naslovom Življenje je praznik zaigrali v dvorani Stožice.

Za svoj uradni začetek štejejo prvi koncert, ki se je odvil 1. decembra 1995 v Rogaški Slatini, takrat še v sestavi Jernej Dirnbek - Dimek in Robert Firer - Fiki. Slednji je duo kmalu zapustil, pridružili so se Tone Kregar - Tonč, Robert Novak - Flik, Egon Herman - Srajca in Igor Peter Orač - Mali, ki so leta 2000 s svojim albumom Album leta postali polnokrvni band.

Trideset let delovanja bodo praznovali v Stožicah.

»Pred natanko devetindvajsetimi leti, na svetovni dan boja proti aidsu, se je odvil priložnostni koncert, na katerem je svoj krstni nastop izvedel dotlej neznani duo, ki sta ga sestavljala Fiki in Dimek. Bilo je zabavno, noro, drugače, vsekakor brez najmanjše ideje o tem, da bi lahko s to muziko karkoli dosegla. Pa je minilo zgolj nekaj mesecev in Črtica je že odmevala v radijskih etrih,« se spominjajo prvega nastopa in hkrati veselijo največjega v karieri.