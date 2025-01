Menda sem kul oče, a strožji od mame (Suzy)

Čeprav z veseljem pripoveduje zgodbe o ljudeh, se sam nikoli ni hotel preveč izpostavljati. »Življenjska načela mi narekujejo, naj ostanem skromen in osredotočen na tisto, kar je zares pomembno – novinarstvo. Na zaslonu sem morda videti sončen in poln energije, vendar ko se kamere izklopijo, raje poiščem mir v knjigi ali ob kitari. Moram pa priznati, da ima pozornost svojo moč. Prav zaradi tega to počnem in želim doseči čim širše občinstvo, da lahko s svojim delom vplivam na ljudi. Moje delo in strast do njega me opredeljujeta, pozornost je zgolj posledica tega, kar rad počnem,« pravi Adi. Bi...