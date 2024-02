Ali ga že nestrpno pričakujete? Praznik ljubezni, kot mu pravijo, ali valentinovo. V mojih najstniških letih ga nismo poznali, šele pozneje je pljusknil na naše slovenske obale, dodobra skomercializiran. Kot ga razumem, naj bi si na ta dan zaljubljenci podarili nekaj v znak ljubezni. Opažam, da v reklamah poudarjajo, naj on kupi njej nekaj, da ji s tem pokaže, da jo ima rad. Upam, da tudi ve, dame, kupite svojemu dragemu kakšno malenkost, ker baje smo enakopravne in enakovredne. Ali naj ta praznik praznujejo zgolj zaljubljenci? Kaj menite vi? Meni se zdi, da je super in fajn, da si ljubezen i...