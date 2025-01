Meh na mah: glasbene družine na Antonovem koncertu (Suzy)

Družini Tonija Sotoška in Gregorja Avsenika druži v prvi vrsti ljubezen do glasbe, obema se v zakonih rodilo pet otrok. Virtuoz na kitari Gregor se je z ženo Katarino razveselil sinov Saše, Aleša in Primoža, ter dveh hčera, Monike in Nataše, Toni ima z ženo Darjo štiri sinove: Tonija ml., Jako, Matica in Miho ter hčerko Evo.

Medtem ko se od petih Avsenikovih otrok glasbi profesionalno posvečata le Sašo in Monika, so pri Sotoškovih glasbene gene podedovali vsi.

Sašo, Monika in Grega Avsenik

Toni mlajši je že magister pozavne, Matic končuje Glasbeno akademijo v Ljubljani za klarinet, Miha je na poti na isto akademijo, kjer bo študiral trobento, Jaka je dijak 1. letnika Konservatorija za glasbo Maribor in igra pozavno.

Najmlajša Eva je devetošolka, ki v glasbeni šoli ljubiteljsko igra violino.

Toni, Jaka, Eva, Toni mlajši, Matic in Miha Sotošek

Zanimiva je tudi glasbena družina Kokot iz Markovcev, ki je bila prav tako povabljena na Antonov koncert v Krškem. Oče Ernest in žena Simona, ki je pela v številnih narodnozabavnih ansamblih, sta se spoznala prek glasbe, njune gene sta podedovala njun sin Miha Kokot in hči Eva Kokot, oba šolana glasbenika. Vsi pojejo, igrajo orgle, kitaro, klaviature in kahon, pretežno nastopajo na zasebnih praznovanjih in porokah.

Toni Sotošek mlajši in Eva Kokot sta že nekaj časa par.

Za kakovosten zvok so na koncertu skrbeli (od leve) Matic Plemenitaš, Frenk Derenda in Robert Pilih.

Razlog, da so se Kokotovi pridružili Sotoškovim in Avsenikom v Krškem, je poleg glasbe, tudi ljubezen, saj sta Toni Sotošek mlajši in simpatična pevka Eva že nekaj časa par. Kar je dober obet, da se bo glasba ohranila in širila še naprej. Na Antonovem koncertu so nastopili vsi omenjeni skupaj s harmonikarji Tonija Sotoška, Janka Lekšeta in Boštjana Povšeta, ansambel Murni in ansambel Nemir, Big Band Krško in številni drugi.