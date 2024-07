Matthew Perry in Brooke Mueller. Zaslišujejo bivšo ženo Charlieja Sheena (Suzy)

Vse od lani, ko je smrt Matthewa Perryja pretresla ves svet, se policija v Los Angelesu trudi izvedeti, kako je igralec prišel do tolikšne količine ketamina, zaradi katere je imel srčni napad in utonil v masažni kadi. Količina naj bi bila namreč enaka tisti, ki jo uporabljajo za splošno anestezijo pri operacijah.

Preiskava jih je zdaj popeljala do Brooke Mueller, nekdanje žene še enega težavnega fanta, Charlieja Sheena, s katero naj bi bil Matthew ne le v stikih, pač pa celo v razmerju. Znana je po svojih težavah z drogo, saj se je zadnjih petnajst let večkrat poskusila osvoboditi odvisnosti, pestijo jo tudi duševne težave.

Policija jo je zdaj večkrat zaslišala in ji celo zasegla prenosni računalnik in mobilni telefon. Preiskovalci pravijo, da bodo najverjetneje izdali obtožnico več ljudem, kaj bo to prineslo, bomo še videli. Brooke vztraja, da ni naredila nič narobe, a se je za vsak slučaj opremila z odvetnikom.