Matej Banovšek in Urška Lužar: Ljubezen se je razplamtela v gorah (Suzy)

Matej Banovšek iz Slovenskih Konjic je odličen glasbenik in harmonikar, ki je po duši športnik in ljubitelj gora. Kako vzdržljiv je, je pred dvema letoma dokazal z udeležbo na tradicionalnem Konjiškem maratonu, v zgodovino katerega se je zapisal kot prvi, ki je desetkilometrski maraton pretekel s harmoniko na ramah, na katero je med tekom ves čas igral Avsenikovo Golico.

Ansambel Banovšek, na katerega je zelo ponosen.

Letošnje leto si bo zapomnil po vsaj dveh dogodkih. Marca je odprl nove prostore svoje Glasbene šole Banovšek, ki je hkrati postala salon in trgovina za harmonike znamke Munda. V sosednjih prostorih je ob tem svoj kotiček dobil še servis harmonik Munda, za katere skrbi njegov prijatelj in član ansambla Matej Turinek. Ansambel Banovšek je na glasbeni sceni od leta 2013, poleg Mateja, ki je vodja in harmonikar, so ob njem na odru še njegova sestra Venesa Brglez, že omenjeni Matej Turinek in njegova soproga Barbara Leber Turinek, Rok Zbičajnik in Andrej Sušec. Venesa, Barbara in Rok predstavljajo pevski tercet po vzoru Avsenikov, Barbara pa po potrebi zaigra na bas kitaro ali kontrabas.

Oba sta velika ljubitelja gora.

Družino si je Matej ustvaril z Urško Lužar, ki jo ljubitelji narodnozabavne glasbe prav tako poznajo z glasbenih odrov, in sicer kot nekdanjo pevko ansambla Jureta Zajca, medtem ko je z ansamblom Saša Avsenika posnela album za nemško govorno področje. Nekaj časa je ob študiju petje poučevala, ukvarjala se je še z ličenjem in geliranjem nohtov. A vse zgolj ljubiteljsko, saj je po poklicu specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki v osnovni šoli pomaga učencem z učnimi težavami. »Z Urško sva se prvič videla pred devetimi leti, ko smo v Zrečah priredili prvi večer z Banovški. Potem nekaj let nisva imela stikov, nisva se niti srečala. Naneslo je, da smo leta 2019, torej pred petimi leti, potrebovali nadomestno pevko za koncert v čast Mihi Dovžanu, ki ga je organiziral radio Veseljak. Naš kitarist Matej Turinek se je takrat spomnil nanjo, saj se je ravno poslovila od ansambla Jureta Zajca. Pogovori med nama so zanetili ljubezen, ki se je med skupnim igranjem in pohajkovanjem po gorah še bolj razplamtela. Od tod ideja za našo najnovejšo polko ansambla Banovšek z naslovom Povabim te v hribe, ki je nekakšna oda naravi in ljubezni do slovenskih gora. 'Povabim te v hribe nad meglo iz doline, kjer čas počasi teče in nič domov se ne mudi. Povabim te v hribe, ustvariva spomine, uživajva lepote, ki le narava nam jih da,' se glasi refren besedila, ki ga je napisala, sam sem ustvaril melodijo,« nam je razkril.

Veselje ob odprtju novih prostorov Glasbene šole Banovšek ter salona in trgovine harmonik Munda

Mladi par se je aprila razveselil hčerkice Sare Evite. »Sara Evita pomeni 'princesa življenja',« nas pouči Matej, ki ima hči Tjašo in mlajšega sina Miho iz prejšnje zveze, vsi se zelo lepo razumejo. Zanimivo, da nam je Urška za revijo Suzy pred petimi leti zaupala, da se želi ustaliti in si ustvariti družino ter hkrati ostati povezana z glasbo. Vse kaže, da se ji je želja izpolnila. Mi jima obema želimo veliko ustvarjalnega duha tudi v prihodnje, predvsem pa veselja s Saro Evito ter Tjašo in Miho, ki sta vesela družbe svoje polsestrice.