Film Kralj vseh kraljev: Mož besed o možu Besede

V animiranem filmu Kralj vseh kraljev (The King of Kings) pisatelj Charles Dickens pripoveduje svojemu sinu zgodbo o življenju Jezusa Kristusa, da bi ga navdušil nad vero in ljubeznijo. Skozi otroško domišljijo gledalec spremlja ključne trenutke Jezusovega življenja – od rojstva in čudežev do križanja in vstajenja. Film tako združuje družinsko pripoved z duhovnim sporočilom.

Zgodba se odvija v viktorijanski Angliji, kjer Charles Dickens (glas Nejc Cijan Garlatti) poskuša okrepiti odnos s svojim petletnim sinom Walterjem (glas Leni Buh). Da bi pritegnil sinovo pozornost, mu začne pripovedovati zgodbo o življenju Jezusa Kristusa. Walterja bujna domišljija popelje v svet, kjer spremlja Jezusovo rojstvo, čudeže, trpljenje in vstajenje.

Film se v izvirniku ponaša z zvezdniško glasovno zasedbo – Oscar Isaac je Jezus Kristus, Kenneth Branagh je Charles Dickens, Uma Thurman je Catherine Dickens, Mark Hamill je kralj Herod, Pierce Brosnan je Poncij Pilat, Ben King­sley je veliki duhovnik Kajfa, Forest Whitaker pa Peter. V Sloveniji bomo videli sinhronizirano različico, v kateri bo za mnoge posebej zanimivo, da je glas dvema likoma posodil znani duhovnik Martin Golob.

Martin Golob, foto: Dejan Javornik

Martin je Janez in Matej

Martin Golob je v filmu Janez Krstnik in apostol Matej. »V ekipo so me povabili in sem z veseljem sprejel povabilo. Zdelo se mi je zelo lepo. To sem delal prvič in sem se prepustil strokovnjakom, ki so me v tem projektu vodili,« je povedal Golob in priznal, da filmsko sinhroniziranje »ni tako enostavno, saj se je treba zares potruditi, da lepo izgovoriš besedo in da se vživiš v vlogo«. Kaj je nagajalo njemu? »Imel sem nekaj težav, ker sem nekatere besede povedal preveč 'po domače'. Izziv je bilo tudi časovno usklajevanje besedila. Nekateri stavki v angleščini so krajši kot v slovenščini, pa je potem treba loviti, da se besedilo ujame z risanko.«

Z likoma Janeza in Mateja pa ni imel težav: »Oba, Janeza Krstnika in apostola Mateja, poznam in se mi ni bilo težko vživeti v njuni osebnosti. Sta mi blizu. Predvsem se mi zdi pomembno, da gledalci začutijo osebo in njeno čustveno doživljanje.« Martin je navdušen tudi nad filmsko zgodbo: »Celotna zgodba mi je zelo všeč. Lepa, ganljiva. Predvsem pa je to resnična zgodba, ki zelo lepo povzame bistvene točke Jezusovega življenja. Tudi način zgodbe je lep, saj predstavi očeta, ki svojemu otroku bere najpomembnejšo zgodbo: o kralju vseh kraljev.«

Smeh je pot do ljudi

Film je malo poseben, saj vsebuje kar nekaj humorja. Ta pa je blizu tudi župniku Golobu. Med drugim je pred kratkim mnoge nasmejal, ko je na družbenih omrežjih objavil šaljiv video o tem, na kakšen način pridigajo različni duhovniki. Martin pravi, da ga je posnel za šalo, »ni bil namen, da bi koga užalil, ampak da malo razveselim sledilce in jih nasmejem«. Tudi tako se lahko približa ljudem. A kot pravi: »Duhovniki lahko približamo Jezusa in njegovo življenje tako, da smo čim bolj podobni Jezusu, se pravi s svojim življenjem. Pa tudi s katehezo, poučevanjem pri verouku. Zelo prav pa nam pridejo tudi takšni didaktični pripomočki, kot je film.«

Med verskimi uspešnicami

Ob izidu je Kralj vseh kraljev podrl rekord za najboljši otvorit­veni vikend med animiranimi verskimi filmi, saj je zaslužil 19 milijonov dolarjev, s čimer je presegel celo uspešnico Egiptov­ski princ (The Prince of Egypt) iz leta 1998.

Film je prejel mešane kritike. Medtem ko so nekateri pohvalili izvirno pripovedno strukturo in močne glasovne interpretacije, so drugi opozorili na neenotno animacijo in humor, ki ni vedno učinkovit. Kljub temu je prejel visoko oceno občinstva, saj ima na spletnem portalu Rotten Tomatoes skupno oceno gledalcev 98 odstotkov od 100.