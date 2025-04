Tako na telo vpliva pomanjkanje vitaminov

Pomanjkanje vitaminov v prehrani lahko na dolgi rok pri vsakem posamezniku povzroči različne zdravstvene težave. V perutninskem mesu, svinjini, ribah, nekaterih vrstah zelenjave z visoko vsebnostjo škroba, gomoljnicah, krompirju, mlečnih izdelkih, bananah in drugem sadju je denimo vitamin B6. Ta, kot pojasnjujejo na Nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si, kot koencim sodeluje pri presnovi beljakovin, obenem pa je pomemben tudi pri metabolizmu ogljikovih hidratov in maščob. »Ker sodeluje pri sintezi nevrotransmiterjev, ima pomembno vlogo pri kognitivnem razvoju, obenem pa uravnava...