Število smrtnih žrtev požara v Kočanih naraslo na 62: Umrl je 24-letnik

Število smrtnih žrtev požara v nočnem klubu v Kočanih v Severni Makedoniji je v četrtek naraslo na 62, potem ko je na zdravljenju v Beogradu umrl še en mladenič, so sporočili z makedonskega ministrstva za zdravje.

V požaru, v katerem je bilo poškodovanih več kot 190 ljudi, je dobil hude opekline in je bil ves čas v kritičnem stanju.

Moški, ki je bil rojen leta 2001, je po navedbah ministrstva umrl v četrtek dopoldne. »Šlo je za pacienta s 27-odstotnimi opeklinami in hudimi poškodbami zaradi vdihavanja dima,« so še sporočili po poročanju makedonskih medijev. Dodali so, da je bilo njegovo stanje zaradi resnosti poškodb večino časa nestabilno.

Požar je med koncertom v prepolnem nočnem klubu izbruhnil 16. marca. Povzročila ga je uporaba pirotehnike na odru, za katero organizatorji niso imeli dovoljenja.

Več kot 100 bolnikov so zdravili oz. še vedno zdravijo v 14 državah, med njimi tudi v Sloveniji.

Vlada v Skopju je po tragediji napovedala vrsto zakonskih sprememb, s katerimi naj bi povečali javno varnost, pristojnim organom pa dali več pooblastil za ukrepanje in zaostrili kazni za kršitelje.

V preiskavi so namreč ugotovili, da je klub obratoval brez veljavnega dovoljenja, da je imel samo en vhod in ni upošteval osnovnih varnostnih ukrepov.

V zvezi s požarom je sostorilstva hujšega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti osumljenih 34 ljudi. Nekateri od osumljencev so v požaru umrli, vključno z menedžerjem kluba, ki je v začetku meseca preminil na zdravljenju v Litvi.