Ona je pred dnevi izkusila ta veličastni trenutek, čeprav je morala za to marsikaj žrtvovati. Celo lastno ime, ki ga je izgubila v sodelovanju z znanimi in premožnimi slovenskimi investitorji. Ni se postavila v vlogo žrtve, ampak se je postavila na noge, ostala zvesta svojemu talentu ter vzbudila zaupanje pri mojstrih svoje obrti, kot so Jan Oblak in Ana Roš ter mednarodne eminence. Izbrala je življenje in skrb za planet, do katerega smo vse preveč okrutni. Pred leti je v vaše podjetje investirala fundacija znanih Slovencev, razhod pa vas je stal celo ime. Zgodba spominja na pravo no...