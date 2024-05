Iz zakulisja Evrovizije: Vse, kar so poskušali prikriti (Suzy)

Špekulacije, natolcevanje, teorije zarote in tradicionalno zgražanje so stalnica vsakega evrovizijskega leta. Tokrat je bilo še posebno burno, saj so se glavni organizatorji, torej EBU, do kolen pogreznili v lastno blato, iz katerega se jim še dolgo ne bo uspelo izvleči. Osvetljujemo nekaj najbolj perečih zapletov, ki so zaznamovali evropsko glasbeno tekmovanje. Naša komentatorka Mojca Mavec je zatrdila, da je bila to njena najtežja in najbolj moreča televizijska izkušnja v karieri, čeprav si zasluži čestitke za odlično opravljeno delo. FOTO: osebni arhiv/Instagram Da je bilo nekaj strašansk...