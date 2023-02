Marjetka in Raay Vovk: povečala sta družinico

ni podpisa

Pred dobrim mesecem sta glasbenika in zakoncainmočno razveselila sinova, 11-letnegain dve leti mlajšega, ko sta domov prinesla novega družinskega člana, sivega mačka, ki sta mu nadela ime Lilak. Dolgodlaki lepotec je s svojo navihanostjo v trenutku očaral družino, pevka pa je priznala, da je v njihov dom prinesel veliko veselja, umirjenosti in ljubezni. »Prvič v življenju imamo mucka in sploh ne znam opisati, kako mirne in prisrčne živali so to,« pravi. Z Raayem sta hitro ugotovila, da njuno navdušenje nad mačjimi kosmatinkami presega vsa njuna pričakovanja, zato sta se odločila Lilaku priskrbeti družbo. Nov dom je tako pri njih našla še kratkodlaka lepotica, ki so ji nadeli ime Olivija. Marjetka, ki je vedno trdila, da mačka v njenem domu nikoli ne bosta našla prostora na mizi, pa se je morala ugrizniti v jezik, saj je ravno miza postala najljubši kotiček za počivanje kosmatincev.