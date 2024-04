Marjan Ogorevc: Naš um je v zaporu, ki smo si ga sami ustvarili (Suzy)

Po knjigah o magiji, tantri in Nezemljanih, ki živijo med nami, je pravkar izdal najnovejšo – Izhod iz matrice. V njej z duhovno modrostjo, starodavnimi viri in spoznanji osvetljuje izzive, s katerimi se trenutno spopada človeštvo. Pravi, da so matrico ustvarila bitja, imenovana Arkoni, v njihovem imenu nam vladajo elite v vse bolj krutem boju za našo energijo. Toda kljub temu nismo obsojeni na suženjsko življenje v matrici. Z dviganjem zavesti in notranjo harmonijo jo lahko prepoznavamo in ne sprejemamo več njenih pravil. Transhumanizmu se ne moremo upreti, torej moramo sobivati z njim. Ljud...