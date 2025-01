Marika Jevnišek: Manuela gre po maminih stopinjah (Suzy)

Pred skoraj petnajstimi leti je osvojila krono slovenske miss Universe in lepotne barve naše dežele zastopala v Las Vegasu. Naslednje poletje bo praznovala že deseto obletnico poroke z Jernejem Jevniškom in v zakonu sta se jima rodili dve lepotički, Nikolina, ki bo marca dopolnila enajst let, in Manuela, ter korenjak Viktor, ki je ravnokar dopolnil tri leta.

Po maminih manekenskih stopinjah pa pod žaromete stopa srednja sestrica, Manuela, ki se je izkazala v praznični reklami enega od slovenskih trgovcev.

Še ena mlada zvezda je rojena!

Ljubka temnolasa deklica bo februarja praznovala deveti rojstni dan, v vlogi energične deklice, ki pomaga bratu in očetu okrasiti stanovanje, medtem ko mama nakupuje, pa je več kot očitno uživala. Še ena mlada zvezda je rojena!