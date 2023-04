Tudi sama je nekoč sanjala o popolni poročni obleki in nepozabni poroki s številnimi svati, danes pa so njene želje nekoliko drugačne in skromnejše. V intervjuju je iskreno spregovorila o ljubezni do sebe, hčerki Lani in možnosti, da bo prihodnje leto ob tem času poročena. Pravite, da ste s pesmijo Rekel si, ki ste jo v svet poslali te dni, postali nekakšna muza ljubezni. Se tako trenutno tudi počutite? Dejstvo je, da večina žensk sanjari o lepem in romantičnem razmerju, ki je okronano s poroko. Poročna zaveza se mi je vedno zdela nekaj posebnega in poročne zaobljube nekaj, kar daš nekomu, z...