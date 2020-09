Manca Izmajlova: Dobila sem kar nekaj klofut

»Res je zabavna in z lahkoto jo vsak umesti v vsakdanjik, med opravila, sprehode in podobno, saj zanjo ne potrebujemo ničesar posebnega,« pojasni. Razložila jo je tudi v svoji knjigi. »Tam je vadba opisana podrobno, lahko se je nauči vsak, a večini ljudi manjka motivacije in nimajo metode, kako postopno priti v kondicijo,« pove. Zato ponuja spletni tečaj, ki je pomagal že mnogim.Odraščala je na Gorenjskem, kjer je večino časa preživela zunaj. »Igrala sem se s sosedi, se včasih stepla s kakim fantom in plezala po drevesih,« se namuzne. »V cerkvi sem pela na koru in v tem zelo uživala.« Kot najstarejša od treh otrok se je ...