Maja Pinterič žaluje

Priljubljena vplivnica, voditeljica Eme freš in lanske Eme ter igralka in ustvarjalka vsebin na kanalu youtube je te dni presenetila s priznanjem na instagramu.

»Moj rumenjak. Moj splav pred natanko petimi meseci. Včasih morajo stvari počakati na pravi čas. Ne boli nič manj, če se tega zavedam, ampak iz te izkušnje sem se naučila tako veliko in vem, da se je to zgodilo z namenom,« je zapisala ob fotografiji tetovaže, ki jo spominja na izgubljenega otroka. To sicer ni prvič, da se je Maja lotila teme, ki je za marsikoga še vedno tabu. S pogumnim priznanjem ter iskrenostjo je namreč že večkrat spodbudila dekleta, naj ostanejo močna in pogumna.

Tudi tokrat je njena izpoved sprožila lep odziv, med drugim se je s komentarjem odzvalo dekle s podobno izkušnjo: »Dokler tega ne doživiš in se odpreš, ne veš, koliko nas je, ki smo to dali skozi,« je zapisala in dodala, da je sama po splavu dobila dojenčico, in Majo spodbudila, naj verjame, da je tudi njej namenjeno materinstvo.

Maja Pinterič s prispodobo svojega nesojenega otroka

»Samo pogumno naprej!« je zaključila. Seveda tudi Maja trdno verjame, da bosta z zaročencem Grego Jakhlom - Jaklom prej ko slej pestovala svojega otroka.