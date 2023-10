Maja Pinterič Kolarević: Sem samo kot mama dovolj vredna? (Suzy)

Materinstvo je nedvomno ena najtežjih, a najmočnejših izkušenj v življenju ženske. Je vloga, prepojena z neizmerno ljubeznijo do otroka, hkrati se nenehno soočaš z včasih prav težkimi življenjskimi izzivi.

Želi si svobode

S podobnimi mislimi se srečuje tudi naša radijska in televizijska voditeljica Maja Pinterič Kolarević, ki je pred slabim letom prvič postala mama. Hči Luna je njeno življenje obogatila in mu dala nov smisel, in čeprav v materinski vlogi neizmerno uživa, mlada mamica brez dlake na jeziku prizna, da je novo življenjsko obdobje zanjo na trenutke izjemno naporno.

»To leto je zame zelo težko. Ker imam stvari, ki mi pomenijo največ, a ves čas hrepenim po več. Želim si svobode, želim si, da ne bi bila za nikogar odgovorna, želim si, da ne bi hitela domov, ker moram dojiti. Ker sem ustvarjalka, ker imam visoke ambicije in vem, česa vse sem sposobna. Hkrati kakšen dan nisem sposobna skuhati niti kosila. Potrebujem nekaj, česar bi se veselila. Želim si, da bi se videla moja vrednost. Sem samo kot mama dovolj vredna? Zakaj se počutim, da nisem? Po drugi strani pa bi takoj imela še enega dojenčka,« svoje občutke in misli, ki jo bremenijo, opiše mlada mamica.

Enajstega junija sta praznovala tri leta ljubezni, 26. avgusta pa sta se poročila.

Zavida mu, ker je moški

Iskreno pove, da so dojenčki zahtevni in naporni ter da jo zaradi takšnih misli nemalokrat ujame slaba vest. »Res imam vse, a me to še ne osrečuje dovolj. Je to ego ali hrepeneče srce? Mogoče imam samo 'preveč' časa, ker sem pač na porodniškem dopustu in so moji možgani zaposleni s pomivanjem posode,« se namuzne Maja, ki ne skriva, da včasih z zavistjo gleda svojega moškega, za katerega se pogosto zdi, da nima takšnih skrbi kot ona.

Maja Gregorja rada pohvali, da je skrben in zabaven očka.

»Velikokrat mu zavidam, ker je moški. Videti je, da je zanj vse lažje. Čeprav ni tako. Gospod lovec, ki služi, skrbi in prinaša. Karkoli pač potrebujem. In me ne pošlje nekam, ko sem tečna, ampak najde rešitev,« Gregorja pohvali njegova najdražja, ki se kljub vsem tegobam, s katerimi se srečujejo številne mlade mamice, zaveda, da ima doma neprecenljiv zaklad – čudovito hčerko in skrbnega partnerja, s katerim sta si konec avgusta obljubila večno zvestobo.