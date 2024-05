Štiri leta zatem, ko je bil Igor Velov predčasno razrešen s položaja direktorja Agencije za varnost prometa (AVP), ga je na ljubljanskem okrajnem sodišču doletela globa za prekršek po zakonu o javnem naročanju. »Izrečena mi je bila kot odgovorni osebi v AVP, saj sem bil podpisnik pogodbe, ki so jo sicer pripravljali strokovni sodelavci na agenciji v zvezi z javnimi naročili, ki so sestavljena po načelu copy-paste (kopiraj in prilepi, op. p.) in je v tej pogodbi manjkal neki tekst. Zadeva datira še v čas, ko sem bil direktor AVP,« je včeraj tik pred zaključkom dokaznega postopka ljubljanski okr...