Maja Keuc: Želim v miru graditi svojo družino (Suzy)

Naša priljubljena pevka je v videospotu Zmaji nastopila z mlajšimi nadobudneži. »Svojo najmlajšo učenko Gajo, ki je izjemno nadarjena pevka, sem vprašala, ali bi v videospotu igrala malo mene. Takoj je bila za to. Odlično je odigrala svojo vlogo. Preostali otroci so iz glasbene šole Grosuplje in na posnetku tudi res pojejo,« je ponosna Maja Keuc.

Skladba nagovarja odrasle, naj se kljub izzivom in oviram življenja spomnijo svoje iskrive plati, ki jo pogosto pozabimo v vsakodnevnem vrvežu. Pa je sama v otroštvu kdaj spuščala zmaje? »V šoli smo jih in se podili po polju za njimi. A ne vem, ali je bilo to pred fazo, ko sem se se nekaj časa pretvarjala, da sem konj, ali po njej,« se muza. V videospotu je zmaj privezan na bobne Tilna Zakrajška, njenega bobnarja in partnerja, zato nas je seveda zanimalo, ali je za tem kakšna metafora? »Za nekaj smo ga morali privezati, sicer bi nam odfrčal na tla,« se smeji. »Tilna ne bi nikamor zavezala, niti ko me ne posluša!«

Videospot se že vrti.

Preostali otroci prihajajo iz glasbene šole Grosuplje.

V skladbi prepeva o krilih, s katerimi zdaj leti, in prizna, da jih je dolgo iskala. »Ponovno sem jih začutila po dobrem letu v Sloveniji. Začutila sem, da si najbolj želim dom, kjer se počutim varno in lahko v miru gradim svojo družino. Zopet sem začutila strast do ustvarjanja in našla v sebi pogum in zagon, da začnem na domačih tleh pisati novo zgodbo. Nekatere lekcije so bile precej težke, sem si jih pa zato toliko bolj zapomnila in verjamem, da je vse moralo biti natanko tako, kot je bilo.«