Maja Keuc žaluje (Suzy)

Obiskala ga je v družbi nekdanjega fanta Jonaha Nilssona, ki je sodeloval z njim. »Občutek je bilo rahlo filmski. Na vhodu svojega doma je imel celo recepcijo, kjer si moral pustiti svoj potni list, nato te je njegovo osebje pospremilo noter. Na hodniku so razne nagrade in kipci na vsakem koncu. Ko smo prispeli v eno izmed dnevnih sob in sem končno sedla na kavč, sem na levi zagledala oskarja, ki sem ga brez premisleka takoj zagrabila,« se spominja Maja Keuc.

»Marička, je bil težek kipec!« Za rojstni dan mu je takrat zapela Happy Birthday Stevieja Wonderja in Joyful Joyfoul. »Rekel mi je, da imam prave korenine, a sem se mu zasmejala, češ da prihajam iz alpske dežele in da za soul glasbo do 17. leta sploh slišala nisem. Na koncu sva se smejala in primerjala Maribor z Bronxom, ker je Quincy ugotovil, da imam v sebi nekaj nenavadno 'getovskega'.«

Skupaj sta jedla jagodni sorbet.

Maja pravi, da je imela občutek, da bi se morala uščipniti.

Nikoli ga ne bo pozabila, pravi. »Do konca življenja si bom zapomnila tvojo energijo, zgodbe, modrost in jagodni sorbet, ki sva ga jedla na tleh v tvoji dnevni sobi za tvoj rojstni dan.«