Magnifico in Bojan Cvjetićanin: Stari in mladi maček

Na odru sta prepričljiva, samozavestna, mesena, kar dokazuje odziv vreščečih oboževalk. Te nemalokrat poskrbijo za klasičen prizor z rokerskih koncertov, saj jima med nastopom mečejo spodnjice kot nekakšen simbol privlačnosti. Oba pa se poleg bogate zbirke tangic in drugih krojev spodnjega perila lahko ponašata tudi z avtorstvom številnih hitov, po čemer hrepenijo vsi glasbeni ustvarjalci. Ne preseneča, da sta si zelo naklonjena, na neki način občudujeta drug drugega, zato so njuna srečanja prežeta z iskrenimi čustvi. »Težko bi ga primerjal s komerkoli drugim in brez lažne skromnosti si...