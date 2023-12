Macaulay Culkin svetu predstavil svojo družino (Suzy)

Čeprav je znan po tem, da se raje skriva pred novinarji in fotografi ter svojo zasebnost zadrži zase, je Macaulay Culkin na razkritje svoje zvezde na Pločniku slavnih pripeljal vso svojo družino, tako kot to zvezdniki pogosto naredijo.

Z njim je prišla zaročenka Brenda Strong, s seboj pa sta pripeljala tudi sinova, dveletnega Dakoto in devetmesečnega drugorojenca, čigar ime pa še ni znano. Fanta sta seveda nabrita in sta slovesnost precej popestrila s tekanjem naokrog, medtem ko so bili odrasli vidno ganjeni.

Med njimi so bili Paris Jackson, hči pokojnega Michaela, saj je Macaulay njen boter, in dva od njegovih sedmih sorojencev, saj ima igralec zelo veliko družino. Glavni govor je imela njegova 'mama' iz filma Sam doma, Catherine O'Hara, ki mu je povedala, da je nanj zelo ponosna.

»Ti si razlog, da družine po vsem svetu ne morejo preživeti prazničnih dni, ne da bi si ogledale Sam doma!« je dejala.

Macaulay in Brenda sta par vse od leta 2017, ko sta se spoznala na snemanju na Tajskem.