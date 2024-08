Luka Sešek: Življenje me je nagradilo (Suzy)

Prepoznate tega prikupnega dečka? Na prvi pogled je jasno, da gre za pojočega Luko Seška. Očitno je že v plenicah vedel, kaj bo, ko odraste. Danes 27-letni pevec se je spomnil otroštva, ko so ga starši usmerjali v svet glasbe. Neskončno jim je hvaležen za spodbujanje talentov, ki jih iz leta v leto nagrajuje, on pa jim vrača tako, da zna ceniti male stvari. »Hvala za vse dobre ljudi, ki me obkrožajo, zdravo družino in muziko, od katere živim,« je kratko in jedrnato strnil misli. Čeprav mu je bilo večkrat težko, je v življenju vedno ohranil optimizem in vedrino. Ta pride do izraza, ko stopi na oder. Nastopanje z Ansamblom Saša Avsenika mu je odprlo povsem nova vrata. Celo v tujino, kjer prepeva na razprodanih prizoriščih, njihove uspešnice pa zazvenijo iz več deset tisoč grl. A najlepše prihajajo naravnost iz njegovega.